Atleti pronti per Marina di Ravenna in Corsa

Sabato 28 aprile è in programma la terza edizione di Marina di Ravenna in Corsa, gara podistica competitiva di 10 km e ludico-motoria. La partenza è alle ore 17.

Il percorso è misto strada-pineta, mentre i ristori sono previsti a metà percorso e all'arrivo. Il ritrovo è a partire dalle ore 15 al Porto Turistico di Marinara, in Piazza Dora Markus. Il montepremi prevede un premio di partecipazione per tutti, sia per la competitiva che per la ludico-motoria.

Iscrizioni: per la podistica competitiva 6 euro (entro venerdì 27 aprile, inviando a info@meno4aranta.com nome, cognome, anno di nascita, Società e numero di tessera), 8 euro il giorno della gara. Per la camminata ludico-motoria 2 euro.

L'evento è organizzato da G.S. Lamone, UISP, Coordinamento Società Podistiche Ravennati con la collaborazione ed il sostegno di Marina Flower, l’Associazione degli operatori economici di Marina di Ravenna.