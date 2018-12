Babbi Natale in moto e altre sorprese al Museo NatuRa

Domenica 23 dicembre il Museo NatuRa e la Pro Loco di Sant’Alberto propongono un pomeriggio con Babbo Natale. Dalle 14.30 alle 16.00 Babbi Natale in moto porteranno auguri e dolcetti lungo le vie di Sant’Alberto.

Alle ore 15.30 il Museo propone la caccia al tesoro di Babbo Natale adatta a bambini dai 5 anni in su. Dopo una visita guidata al Museo alla scoperta di curiosità sugli animali, i partecipanti saranno coinvolti in una caccia al tesoro con indizi, prove da superare, biglietti da cercare e giochi. Per partecipare è necessaria la prenotazione. Costo 4,00 € a partecipante.

Alle ore 16.00/16.30 i Babbi Natale in moto si trasferiranno nel giardino del Museo per scambiarsi gli auguri e per una merenda natalizia con vin brulé per tutti curata dalla Pro Loco di Sant’Alberto.

Per info e prenotazioni tel. 0544 528710, 529260 natura@atlantide.net