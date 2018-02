La cena in maschera per il montepremi di Carnevallo

Una cena di carnevale in maschera organizzata per sabato 10 febbraio presso la tensostruttura del centro sociale Amici dell'Abbondanza, a Bagnacavallo, anticipa l’ottava edizione del Carnevallo.

La cena, in programma alle 19.30, prevede un menu fisso (adulti 15 euro, bambini 8 euro, posti limitati con prenotazione obbligatoria entro il 7 febbraio ai numeri 338 4927472, 333 2318402). Ci sono poi animazione con musica live del dj Tamby, truccabimbi e giochi con Filippo. Il ricavato va a formare il montepremi del Carnevallo per l’acquisto di materiale didattico per le scuole.

Il centro sociale Amici dell'Abbondanza è in via Mazzini 45 a Bagnacavallo.

Il Carnevallo si svolge invece domenica 18 febbraio lungo le vie del centro storico di Bagnacavallo. La sfilata dei gruppi in maschera partirà alle 14.30 da piazza della Libertà e si snoderà per le vie del centro fino alla premiazione prevista alle 16.15 in piazza. Varie animazioni e attrattive verranno proposte durante il pomeriggio.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Bagnacavallo in collaborazione con il Comune e le associazioni Amici di Neresheim, Avis, Bagnacavallo fa Centro, centro sociale Amici dell’Abbondanza, Doremi, Gruppo Alpini, Traversara in Fiore e Tutti per la Scuola.

Per informazioni:

www.prolocobagnacavallo.it

proloco.bagnacavallo@gmail.com

Ufficio Turismo (0545 280898)