Prosegue il viaggio fra cena e trebbo della Festa dei Vicini

Entra nel vivo la Festa dei Vicini, l’iniziativa promossa dal Comune di Bagnacavallo e dai Consigli di Zona per festeggiare il piacere di stare assieme fra tavole imbandite, animazioni e chiacchiere. Dopo l’appuntamento di Villa Prati il 6 giugno e un’anteprima a Bagnacavallo il 14 giugno nel parco pubblico di via Beltrami, si sta componendo il calendario degli appuntamenti bagnacavallesi, che per mercoledì 19 giugno a partire dalle 19 prevede la festa dei vicini di largo Marzabotto.

Si prosegue poi con i vicini di via Lombardia (22 giugno), via Senio (24 giugno), via Matteotti (26 giugno), via della Repubblica (27 giugno). Venerdì 28 giugno, giornata centrale della festa, si ritroveranno i vicini di via Nazario Sauro e Stradello di Sotto e quelli del parco della Pace in via delle Regioni. A chiudere il calendario saranno le vie Mascagni (1 luglio) e Amendola (6 luglio). Altri eventi sono in corso di organizzazione. Le feste si svolgono in orario serale, a partire dalle 19.

Sempre nello spirito della Festa dei Vicini, venerdì 21 giugno si svolgerà al parco Allende di Villanova il tradizionale trebbo estivo promosso da centro sociale Il Senato, comitato Festa di Ottobre e Consiglio di Zona. Dalle 19 ci si ritroverà per una cena condivisa e intrattenimento per tutti i presenti.

Le modalità di organizzazione di una festa dei vicini sono semplici. Dopo aver contattato i propri vicini di casa ed essersi messi d’accordo per allestire una cena o un momento conviviale, occorre mettersi in contatto con l’Ufficio Cultura, Comunicazione e Partecipazione per formalizzare l’adesione.

Il modulo può essere scaricato dal sito del Comune www.comune.bagnacavallo.ra.it oppure ritirarto presso l’ufficio, in piazza della Libertà 12. È possibile inoltre richiedere la chiusura delle strade per il periodo di svolgimento della festa.