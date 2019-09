Live e dj set con artisti internazionali a San Michele Off

L’ex convento di San Francesco, a Bagnacavallo, ospita dal 26 al 29 settembre una nuova edizione di San Michele Off, quattro giorni di live, arte, eventi e djset curati dal collettivo Magma per il Comune.

Nell’ala non restaurata al piano superiore èpossibile immergersi in Aqua. Il mare come via privilegiata per esplorare, percorsa nel tempo da navigatori e conquistatori, invade e dialoga con gli spazi dell’ex convento, portando con sé significati che si intrecciano e si sovrappongono, dalla fragilità dell’ambiente in cui viviamo fino al trasporto in un’altra dimensione. Attraverso questo intervento realizzato da Magma lo spettatore, circondato dal mare che esonda nei corridoi del convento in un’esperienza di forte immersività, sarà portato a vivere la sublime inquietudine provata di fronte alla maestosità dell’oceano.

Aqua viene inaugurata giovedì 26 settembre alle 19.30.

Ogni serata è contraddistinta da live e djset con artisti internazionali. Si inizia giovedì 26 settembre alle 22 con Holy Similaun, progetto di Alberto Bertelli che si basa sul principio di costruzione e decostruzione della sezione ritmica e successivamente sulla riduzione allo stato minimale della sezione melodica, ricavando da ciò un suono ripetitivo e distopico. Il live si svolgerà sullo scalone monumentale.

Venerdì 27 settembre è la volta di Bradley Zero, dj inglese conosciuto a livello mondiale per essere tra i fondatori di Boiler Room e per la sua etichetta Rhythm Section, un punto di riferimento per il nuovo volto contemporaneo della musica house influenzata da suggestioni funk, jazz e soul. Il live di Bradley Zero, in programma nel chiostro, sarà preceduto dal djset di Talking Plants, che torna anche sabato 28 settembre, sempre nel chiostro, in apertura del live di Raphael Top Secret, dj parigino e collezionista di vinili che propone djset che si affacciano nel mondo disco di stampo boogie o reggae, house dei primi anni Novanta, world music, pop anni Ottanta o downtempo.

Domenica 29 settembre si parte già dal mattino, alle 10, con il Vintage Market in collaborazione con Garage Sale e A.n.g.e.l.o.

Tutti i giorni dalle 18 il chiostro è aperto con aperitivi e djset a cura di Magma.

La proposta di San Michele Off sarà completata dal Mattarello(a)way Gastro Corner, con piatti rivisitati e ispirati dai viaggi culinari di Mattarello(a)way in versione street food.