"Be again", riciclo tra arte, moda e design

Dopo Be Art festival 2017 e gli eventi successivi organizzati sul territorio, Atelier Be ha deciso di intraprendere un nuovo percorso per promuovere, attraverso i diversi linguaggi dell'arte, il messaggio sociale e culturale del riciclo.

Si tiene a Faenza, al ridotto del Teatro Masini, l'esposizione BE AGAIN 2018 - Riciclo tra arte, moda e design, dal 13 al 14 aprile.

Lo scopo dell'iniziativa è quello di far riflettere il pubblico sul tema del riutilizzo di materiali e quindi del riciclo, affinché non ci sia la considerazione di esso solo come giusta abitudine ecologica, che ci permette di risparmiare e inquinare meno, ma anche come la possibilità utile di esprimere la propria vena artistica con efficienza e creatività.

Sono stati quindi invitati a prendere parte all'evento artisti e realtà del territorio faentino e non solo per realizzare un'esposizione artistica, con opere d'arte e oggetti di interior design, arricchita da una sfilata di moda, performance teatrali e musica dal vivo.

Per l'occasione espongono ISIA Faenza Design, il Museo Carlo Zauli e numerosi altri designer.

Venerdì 13: selezione musicale by Tommaso Cappelli/ Atelier Be, live session a cura di Michele Giovanardi, sfilata di moda in collaborazione con Mani Tese Faenza (21.30), photoset a cura di Sonia Formica (Studioblò) e dj set by Enrico Sarneri (22.20)

Sabato 14: selezione musicale by Atelier Be, livedi Colobrì 4et in collaborazione con Scuola di Musica Sarti, performance teatrale, anteprima del nuovo LP di Ceish (22.00) e live session a cura di Giacomo Ambrosini (23.00).