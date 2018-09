Biciclette e ciclisti vintage: singolare raduno a Godo di Russi

La società ciclistica A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica) di Godo, con il patrocinio del Comune di Russi, organizza per sabato, nell'ambito della sagra del paese, un "Ciclo raduno con biciclette e ciclisti vintage" per una passeggiata con percorso di circa 20 km. L'iscrizione si potrà effettuare nella stessa giornata a partire dalle ore 8.30 presso il Bar Duecento in via Faentina Nord 200 a Godo, medesimo luogo anche della partenza. L'evento prevede un ristoro lungo il percorso, un "Pasta Party" e, all'arrivo, premi a sorteggio a tutti i partecipanti e per la bicicletta e il ciclista vintage più originale.

Per informazioni ed iscrizioni:

A.S.D. Godo (RA)

Cell. 389 0713016

E-mail: federciclismo.ra@libero.it / asgodo@libero.it