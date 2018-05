Bigorda d’Oro: si accende la grande sfida del Palio 2018

Cresce, non solo nel mondo rionale ma in tutta la città, l’attesa per le manifestazioni del Niballo – Palio di Faenza 2018.

Sabato 9 giugno si disputa la prima delle due giostre, la 22^ edizione della Bigorda d’Oro, programmata, come è ormai consuetudine da anni, in notturna, con ritrovo del corteo storico alle ore 19.00 in piazza del Popolo.

Lunedì 28 maggio, dalle ore 21.00 alle 23.00, è prevista la prima serata di prove dei cavalieri, nel campo di gara, lo stadio “Bruno Neri”.

Le prove ufficiali sono invece programmate mercoledì 30 maggio - alle ore 22.00 - sempre allo stadio, mentre l'ultimo turno delle prove libere è previsto venerdì 1 giugno.

In caso di maltempo e conseguente rinvio di una di queste serate, si terrà una sessione di recupero lunedì 4 giugno.

Domenica 3 giugno, in piazza del Popolo, con inizio alle ore 16.00, si disputerà invece il torneo dei giovanissimi alfieri bandieranti e musici (under 15).

In serata, alle ore 21.00, il programma proporrà anche il giuramento dei cavalieri che disputeranno la giostra della Bigorda e, a seguire, la gara delle bandiere nella specialità della coppia.

Questi i cinque cavalieri scelti dai rioni per la giostra della Bigorda d'Oro del 9 giugno: Tommaso Suadoni (Borgo Durbecco), Manuel Timoncini (rione Giallo), Michele Bussi (rione Nero), Matteo Gianelli (rione Rosso) e Nicolas Billi (rione Verde).