Si canta con i Queen: "Bohemian Rhapsody" torna al cinema in versione karaoke

Il sogno di tanti fan dei Queen che si sono emozionati davanti al nuovo film dedicato a Freddie Mercury e alla sua band diventa realtà. Martedì 22 e mercoledì 23 gennaio, infatti, "Bohemian Rhapsody" torna al cinema... ma in versione "sing along". Ma cosa significa? Il sing along è abbastanza comune all’estero e chi naviga frequentemente il web sa di cosa si tratta, anche perché è un tipo di elaborazione presente in tanti film musical (Disney in primis). Si guarderà il film e, come se fossero dei sottotitoli, durante le scene cantate appariranno i testi delle canzoni dei Queen, in modo tale che tutta la sala possa scatenarsi a cantare insieme a una delle band più amate della storia. Il film sarà proiettato nelle due giornate anche al Cinema City di Ravenna.