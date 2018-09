Alla Bottega Matteotti riparte la rassegna culturale col gruppo Est

Sarà come sempre con un appuntamento culturale che Bottega Matteotti di Bagnacavallo festeggerà il proprio compleanno, in questo caso il settimo. Lunedì, alle 21, la ricorrenza verrà ricordata con un concerto acustico del gruppo Est che proporrà musiche di Mozart e Rossini in una chiave inedita. Negli arrangiamenti del gruppo trovano infatti spazio diverse esperienze musicali, in particolare jazz, bossanova, gipsy e valzer. Gli Est sono Nicola Nieddu (violino), Antonio Cortesi (violoncello) e Luca Di Chiara (contrabbasso). La serata, con ingresso a offerta libera, è in collaborazione con l’Orchestra LaCorelli di Ravenna. La rassegna culturale di Bottega Matteotti prevede poi da ottobre a dicembre altri sei appuntamenti culturali tra musica e narrazione. Il programma è ideato e organizzato dall’associazione culturale Controsenso, in collaborazione con Bottega Matteotti, con il patrocinio del Comune. La direzione artistica è di Michele Antonellini. Bottega Matteotti è in via Matteotti 26.