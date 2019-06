Burattini alla Riscossa: parte la nuova edizione

Arriva l’estate e ritorna per il tredicesimo anno consecutivo Burattini alla Riscossa, la rassegna itinerante che mette in rete il territorio dalla riviera all’entroterra con un ricco programma di spettacoli a base di burattini, marionette ed artisti di strada. Il calendario si articola lungo quattro mesi da metà giugno a metà ottobre, annoverando per questa edizione il totale record di ben 40 spettacoli, diffusi su tutta la provincia e con particolare concentrazione nel territorio del Comune di Ravenna.

Il primo evento, in programma appunto martedì 18 giugno, ore 21:15, al Finisterre Beach, permetterà al pubblico di assistere ad una novità assouta, ovvero una delle primissime repliche di Pu-Pazzi d'Amore, nuova produzione della compagnia romagnola All'InCirco. Un collage di storie di amori tragicomici in toni pastello, raccontate con l'innocenza e la leggerezza propria degli oggetti inanimati.

Il programma della settimana prosegue con un doppio appuntamento con protagonista il Teatro Lunatico: a grande richiesta, giovedì 20 al Bagno Ulisse (Marina di Ravenna, ore 20:30) presenta l'apprezzatissimo e suggestivo spettacolo di magia a bolle di sapone StravagArte, mentre venerdì 21 al Coya Beach (Casalborsetti, ore 21:15) presenterà il nuovo ed originalissimo lavoro a base di fachirismo e comicità Fire Soul.