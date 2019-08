'Burattini alla riscossa' tra musicanti di Brema e rock'n'roll

Lunedì 19 agosto, alle 21.15 in piazza Unità d’Italia, la compagnia Nata Teatro di Arezzo porta in scena “I Quattro musicanti di Brema, la vera leggenda del rock ‘n’ roll!”, ultimo appuntamento in centro storico con la rassegna Burattini alla riscossa. In scena Livio Valenti, con luci e musiche di Federico Tabella e scenografie e regia di Andrea Vitali, per uno spettacolo di teatro comico con pupazzi e animazione.

Lo spettacolo è una rivisitazione della storia dei Quattro musicanti di Brema a tempo di rock and roll; tre spettatori diventeranno attori insieme a Livio Valenti per preparare il grande concerto nel bosco: partendo dalla fiaba classica dei fratelli Grimm il racconto viene rinarrato in chiave moderna pur mantenendo tutti i temi dell’originale. Un asino, un gatto, un cane e un gallo si ribellano allo sfruttamento a cui l’uomo li sottopone e fuggono verso la città di Brema; sono vecchi e stanchi, ma ancora conservano nel loro cuore un sogno di libertà: vogliono entrare a far parte della famosa banda della città di Brema. Durante il tragitto, si imbattono nei briganti che riusciranno a sconfiggere grazie alla forza della loro amicizia e del sogno che stanno inseguendo; insieme i quattro protagonisti riusciranno a superare ogni ostacolo, diventeranno grandi musicisti e trionferanno esibendosi nel più grande concerto della storia del rock and roll. La direzione artistica della rassegna è di Massimiliano Venturi, in collaborazione con il Comune – assessorato al Turismo. Ingresso libero.