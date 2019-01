C'è anche un auto in regalo alla lotteria di Cervia

Il 6 gennaio al bagno Bruno n.63 di Cervia alle 15.30 saranno estratti i biglietti vincenti della lotteria organizzata dalla Consulta del Volontariato, in occasione della festa che si è svolta novembre scorso, per la raccolta fondi a favore della costruzione della Casa del Volontariato.

Sempre a favore della Casa del Volontariato andrà la raccolta fondi degli organizzatori della festa che si terrà il giorno 6 gennaio.

In caso di maltempo l’estrazione avverrà nel Magazzino del sale Torre.

Questi i premi:

1° premio Auto up Wolkswagen km zero

2° premio Crociera nel Mediterraneo 8 giorni per 2 persone

3° premio Weekend benessere

4° premio TV 32’

Inoltre saranno distribuiti altri sedici premi.