Caccia al tesoro e visite in valle: è un Natale secondo natura

Domenica 8 dicembre parte la 13esima edizione del Natale secondo NatuRa, promosso dal Museo NatuRa di Sant’Alberto, un calendario di appuntamenti natalizi per grandi e piccoli, per prepararsi alle feste e divertirsi insieme.

Dall’1° dicembre al 6 gennaio 2020 si potrà sperimentare “Bianchi come la neve”, la nuova caccia al tesoro dedicata agli animali e all’inverno che coinvolge i piccoli visitatori in autonomia ed è compresa nel biglietto di ingresso. Inoltre come ogni anno al museo, dall’8 dicembre al 6 gennaio, sarà presente “Il cesto di Camilla” dove i bambini potranno scambiarsi giocattoli e libri usati, e i bambini che arriveranno dalle 14 alle 18 insieme al loro giocattolo del cuore entreranno gratis. I giocattoli che resteranno nel cesto andranno in beneficenza.

Domenica 8 dicembre alle ore 10 appuntamento con “La natura d’inverno”;si partirà insieme per una passeggiata nelle Valli di Comacchio, per proseguire con visita al museo e lezione di birdgardening. Dalle 14 alle 18 appuntamento compreso nel biglietto d’ingresso con “Caro Babbo Natale”, dove si scriveranno e spediranno le lettere per Babbo Natale.