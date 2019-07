I campioni di beach volley e racchettoni sulla spiaggia di Pinarella

Presentati gli importanti eventi sportivi internazionali dell'estate 2019 sulla sabbia cervese alla presenza dell’assessore al Turismo della Regione Emilia Romagna Andrea Corsini, del sindaco di Cervia Massimo Medri e dell’assessore allo Sport del Comune di Cervia Michela Brunelli. Spazio sul lungomare ai campionati internazionali di beach volley e beach tennis che portano sport e spettacolo fra luglio e agosto.

“La Riviera della Romagna è la riviera dello sport outdoor ed ospita ogni anno un numero sempre più rilevante di atleti e turisti attivi - commenta l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini - Ben si inseriscono nell’ambito di questa offerta due eventi d’alto livello come questi capace di attirare appassionati da tutto il mondo sul territorio che avranno così la possibilità di usufruire delle spiagge, dei prodotti, dei servizi e dell’ospitalità di questa terra, condividendone il wellness lifestyle”.

“Cervia ha una spiccata vocazione sportiva tanto da definirsi Città dello Sport - dichiara il Sindaco Massimo Medri -. Questo grazie anche al grande lavoro e alla passione di organizzazioni ed associazioni sportive private che nel tempo hanno fatto crescere la città in questo campo. Siamo orgogliosi di essere sede di manifestazioni agonistiche di questo livello con sfide importanti in campo mondiale che portano a Cervia atleti e appassionati da ogni parte del mondo. Si tratta di un valore aggiunto alla nostra offerta turistica e di una interessante attrattiva per tutti gli appassionati”.

“Dopo 34 anni riportiamo in Romagna il più grande evento legato al mondo del beach volley – commenta Paolo Caponigri codirettore dei tornei – e proseguiamo mantenendo la tradizione del beach tennis proponendo per il XV anno uno dei più importanti eventi al mondo.”

Beach Volley World Tour

Sulla spiaggia di Pinarella arrivano atleti da tutte le parti del mondo, dagli Usa all’Iran, dal Sudafrica al Giappone, con un totale di 28 nazioni partecipanti. Un vero e proprio record di iscrizioni a livello mondiale quindi per il Beach Volley World Tour One Star.

Le gare, che si svolgeranno nei campi del Bagno Delfino, inizieranno giovedì 25 luglio con le pool e termineranno domenica pomeriggio con le finali. Sarà possibile al pubblico del Campo Centrale ammirare gli atleti anche il sabato sera in uno spettacolo sotto le stelle della Riviera Adriatica.

Internazionali di racchettoni

Dal 30 luglio al 3 agosto sempre sui campi del Bagno Delfino a Pinarella il XV International Itf Beach Tennis Open con oltre 20 nazioni e 450 atleti.

Notevole il numero delle iscrizioni nel settore under che comporta un importante afflusso per tutto il ricettivo alberghiero. Le finali del torneo saranno il sabato sera 3 agosto con l’attesa cornice dei 2000 spettatori a conferma anche quest’anno dell’elevato interesse suscitato ogni anno da questo evento internazionale.