In campo a sei zampe: il progetto dedicato al rapporto tra bambini e cani

Sabato 30 marzo, alle 17, nel campo sportivo comunale in via Sauro Babini 181 G, a Roncalceci, l'associazione Doggy Smile conduce il primo di una serie di 5 incontri dedicati alla scoperta del mondo attraverso gli occhi del cane.

Si tratta di laboratori ludico-creativi e interazioni guidate, con cani appositamente preparati, per imparare come un cane sente, vede, gioca, vive e si emoziona. I partecipanti possono acquisire conoscenze e competenze per capirlo al meglio e prevenire così eventuali difficoltà nella relazione.

Gli incontri sono dedicati a bambini e bambine di età compresa tra i 6 e i 10 anni, accompagnati dai genitori.

Il calendario degli incontri prevede le date del 30 marzo, del 13, 20, 27 aprile e del 4 maggio.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione (numero max 10 partecipanti).

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l’assessorato al Decentramento del Comune.