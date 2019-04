Canti e balli contro il femminicidio al Carmine

Venerdì 12 aprile alle 21 nella sala del Carmine di Massa Lombarda, in via Rustici 2, ci sarà il concerto di primavera dal titolo “Donna... come l’acqua di mare”, uno spettacolo di canto, ballo e parole contro il femminicidio con il coro “Ettore e Antonio Ricci”.

L’ingresso è gratuito. Il concerto è organizzato dall’associazione culturale “Ettore e Antonio Ricci” e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Massa Lombarda.