Canti popolari dalla Romagna agli spirituals

Venerdì 11 gennaio alle 21 nella sala del Carmine di Massa Lombarda, in via Rustici 2, ci sarà lo spettacolo di musica e canto “Sotto un tetto di stelle in una notte d’inverno”.

Si esibirà per l’occasione la formazione coristica “Ettore e Antonio Ricci” di Massa Lombarda, eseguendo il proprio repertorio, tra brani popolari, antiche cante di Romagna, canti natalizi e spirituals.

L’ingresso è gratuito. Per ulteriori informazioni, contattare l’Urp del Comune di Massa Lombarda al numero 0545 985890, email urp@comune.massalombarda.ra.it.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione corale “Ettore e Antonio Ricci” in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Massa Lombarda.