Carnevale: si preparano costumi, maschere e carri allegorici

Domenica 21 gennaio, dalle 14.30 alle 17, a Santerno si tiene il secondo dei due laboratori creativi gratuiti organizzati dal Comitato promotore in preparazione del Carnevale: vengono realizzati costumi, maschere e strutture per i carri allegorici e si mette a punto la costituzione dei gruppi che sfileranno a piedi in occasione della festa di Carnevale in programma per domenica 28 gennaio.

I laboratori sono aperti a tutti e si tengono presso la ex-scuola elementare di Santerno, in via Ammonite 262, con animazioni, giochi e sorprese per tutti.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con l’assessorato al decentramento del Comune.

Per informazioni e iscrizioni: 328/2820989.