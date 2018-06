Cena, spettacoli e giochi alla Notte Verde

Sono aperte le iscrizioni per la Notte Verde all'Ecomuseo che si terrà venerdì 13 luglio presso l'Ecomuseo delle Erbe Palustri a Villanova di Bagnacavallo.

L'iniziativa è rivolta a tutte le famiglie, che potranno condividere una serata all'insegna del divertimento, tra laboratori, giochi e animazioni, pernottando in tenda nell'area dell'etnoparco Villanova delle Capanne o all'interno dell’Ecomuseo.

Alle 17.30 è prevista l'accoglienza, con il montaggio delle tende e una merenda presso il parco pubblico. Sempre il parco pubblico ospiterà un incontro con l'artista intrecciatore Joan Farré che, nell'ambito dell'iniziativa Terrena - Tracciati di land art in Bassa Romagna, realizzerà un'installazione intitolata La Ca de Mazapegùl. A seguire si terranno i laboratori Lucciole per lanterne, a cura dell'associazione Lucertola Ludens, Legni creativi e ci si divertirà con acqua e sapone per realizzare grandi bolle. I genitori avranno l'opportunità di incontrare il professor Roberto Farnè, ordinario presso il dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell'Università di Bologna, docente di Pedagogia del gioco e dello sport, che parlerà dell'importanza dell'outdoor education (educazione all'aperto) per lo sviluppo del bambino.

Al termine delle attività si cenerà tutti insieme nella sala conviviale dell'Ecomuseo con menu a base di farfalle al sugo dell'orto, grigliata di carne con contorno di verdure gratinate e patate al forno, gelato e dolci.

Dopo cena si terrà lo Stuoia party con lo spettacolo di burattini Sandrone alla fattoria a cura di Sabina Morgagni e a conclusione della serata, emozionanti sfide a sumaró e pela galèna fino all'ora di dormire.

Il risveglio sarà affidato alle anatre dello stagno e al cinguettio degli uccelli, per poi salutarsi sotto al pergolato con un'abbondante colazione a buffet.

L'iniziativa è organizzata dall'associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo, i servizi educativi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e la Libera Università del Gioco.

La quota di partecipazione è di 18 euro per gli adulti e di 8 euro per i bambini.

Posti limitati e prenotazione obbligatoria fino all'esaurimento degli spazi.