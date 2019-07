Campioni di equitazione nelle sfide del Circuito Talent Show Jumping

La Terza Tappa dell’importante Circuito Talent Show Jumping 2019, promosso dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) si svolge da venerdì 2 agosto a domenica 4 agosto a Cervia negli impianti del Centro Ippico Le Siepi.

Dopo il successo delle prime due tappe del Circuito, a Busto Arsizio (VA) e a Tortona (AL), che hanno visto la partecipazione di oltre 500 cavalli provenienti da tutta Italia, il meglio del panorama equestre del Salto Ostacoli azzurro si prepara ad invadere il Circolo Ippico Le Siepi di Cervia con più di 600 cavalli, per dare vita alla Terza Tappa del Circuito Talent Show Jumping FISE.

Padrona di casa delle Siepi la Dott.ssa Lalla Novo, conosciuta da tutto il mondo equestre come “La Lalla Novo”, amazzone di livello internazionale, dirigente Federale, capo equipe della nazionale, giudice internazionale di salto ostacoli, veterinario e adesso in primissima persona, organizzatrice e anima delle Siepi. Una vita per l’equitazione, una vita per lo sport.

“La Lalla Novo”, torinese di nascita, con “il virus sano” dello sport nelle vene trasmesso dal padre, il grandissimo Ferruccio Novo, Presidente del Grande Torino dal 1939 al 1953, passato attraverso la tragedia di Superga che sconvolse l’Italia nel 1949, mantiene viva e attuale la storia dell’equitazione italiana, creando un connubio vincente tra tradizione, amore per lo sport e per il cavallo e capacità organizzative e manageriali.

A Cervia si vedono in campo alcuni tra i migliori binomi della nostra equitazione, tra tutti Paolo Paini, Bruno Chimirri con il suo stallone Tower Mouche , Filippo Moyersoen, Riccardo Martinengo, Paolo Adamo Zuvadelli, il giovanissimo Giacomo Casadei e tanti altri in campo nei tre giorni di gare alle Siepi.