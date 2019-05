Si rinnova la Città Giardino con fiori, mercatini e una mostra sulle api

La riviera romagnola torna a riempirsi di colori con la 47ª edizione di Cervia Città Giardino, una manifestazione internazionale che ogni anno rinnova l’abito verde della città.

Cervia Città Giardino - Maggio in Fiore è nata da una idea di Germano Todoli agli inizi degli anni Settanta e portata avanti dal figlio Riccardo, oggi ha assunto un carattere internazionale di grandissimo livello ed è diventata la mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa nonché punto di riferimento a livello internazionale per architetti e tecnici del verde.

Cervia Città Giardino presenta i nuovi giardini nell’ultimo weekend di maggio con allestimenti che stupiscono anche quest’anno per fantasia e originalità delle composizioni.

Inoltre grazie alla collaborazione con Apimondia (Federazione Internazionale delle Associazioni di Apicoltori) verrà proposto (dal 22 al 26 maggio) nella cornice dello storico Magazzino del Sale “La casa d’oro delle api" una mostra sulle varie tipologie delle arnie che hanno accolto le api per evidenziare l’evoluzione nel corso dell’ultimo secolo.

A completare il weekend floreale il “Verde Mercato” (25 e 26 maggio) dedicato agli appassionati di giardinaggio e di erboristeria che animerà il centro storico da mattino a sera (dal 24 al 26 maggio) organizzato dal Consorzio Cervia Centro, un’”Estemporanea d’Arte” a cura dell’associazione Cervia incontra l’arte e la mostra “Primavera in Bonsai” a cura di Cervia Bonsai, all’interno dei Magazzini del Sale (dal 24 al 26 maggio).

La manifestazione coinvolge ogni anno oltre 60 partecipanti fra enti, scuole, realtà di vario tipo soprattutto città europee che si sfidano in architettura del verde per offrire quanto di meglio e più sbalorditivo si può creare con piante e fiori. L’evento che da anni è uscito dai confini europei potrà inoltre contare sulla partecipazione di Lewes, città americana del Delaware e di Castlegar, città canadese della Columbia Britannica, accanto all’associazione canadese “Communities in Bloom”, che organizza ogni anno il concorso ”International Challenge” che include rappresentanze da tutto il mondo. Il tutto sfocia in una mostra all’aria aperta molto articolata, fruibile ad ogni ora della giornata da maggio a settembre, fino al ricambio della primavera successiva, momento in cui si mette a punto il nuovo il look floreale della città. Si tratta di una exhibition diffusa sulle aree pubbliche di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata che caratterizza piacevolmente città e paesaggio.

Tecnici, esperti e i maestri giardinieri provenienti da 13 Paesi quali Austria, Canada, Croazia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Serbia, Svizzera, Stati Uniti d’America e Ungheria, si incontrano a Cervia per trasformare le aiuole e i giardini in vere e proprie opere d’arte, per sperimentare tecniche uniche e innovazioni floreali, creando un’occasione di confronto ed interscambio di creatività, modalità di intervento, metodi e novità nella gestione del verde pubblico e privato.

Oltre 350.000 piante di fiori e migliaia di metri quadrati di tappeto erboso, sculture, espressioni e composizioni emozionanti, figure e geometrie, originali giardini ed incredibili allestimenti floreali, curati con attenzione dal Servizio Verde durante tutto il periodo estivo, che possono essere ammirati passeggiando per la città.