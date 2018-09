A Cervia è tempo di Ironman: corse in notturna e triathlon prima della grande gara

L'attesa è quasi finita per l’attesissimo secondo Ironman Italy Emilia Romagna, che porta a Cervia 2700 atleti (l’evento è sold out da diversi mesi) provenienti da 69 paesi del mondo, pronti a sfidarsi il 22 settembre in 3,8 Km di nuoto, 180 km di bike e 42 km di running, al motto “Anything is possible!”.

In occasione dell’evento, la spiaggia del Fantini Club, situata proprio sulla finish-line dell’Ironman, si prepara ad accogliere atleti e spettatori con i suoi servizi. Al Fantini Club saranno inoltre allestite l'area Vip-Hospitality dell'evento ed un'area dedicata agli spettacoli.

Accanto alla gara Ironman Long Distance del sabato, ed al 5150 Cervia Triathlon, la distanza olimpica a marchio Ironman in programma domenica 23, un posto speciale è riservato ai side events, che partiranno proprio dalla spiaggia del Fantini Club.

Ad aprire il lungo weekend Ironman, giovedì 20 settembre, ci sarà la Night Run powered by Fantini Club. Una corsa notturna non competitiva di 10 km, che inonderà di energia la località. Tutti i partecipanti riceveranno la t-shirt ufficiale dell’evento, che rappresenta il segno di appartenenza alla tribù podistica della notte. La corsa parte alle ore 20.00 dal Fantini Club. E’ ancora possibile iscriversi attraverso il sito ufficiale: www.ironman.com/10kitaly

Mentre venerdì 21 settembre è in programma una novità dedicata ai giovanissimi: la prima edizione dell’IRONKIDS powered by Fantini Club. Evento non competitivo dedicato ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 15 anni, che prevede le due discipline sportive nuoto e corsa, dove le distanze si adattano alle diverse fasce di età dei giovani partecipanti. La partenza è alle ore 15.00 dal Fantini Club. Sono ancora aperte le iscrizioni sul sito www.ironman.com/ironkidsitaly

In occasione della settimana dedicata all’Ironman, la spiaggia del Fantini Club ospita mercoledì 19 settembre un incontro dal titolo “La Bici: ecologica- salutare- ludica- sicura?”, che coinvolgerà autorevoli nomi dello sport e delle istituzioni, con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, di sport e di divertimento.

Un pomeriggio da non perdere per appassionati ciclisti e non solo, in cui saranno approfonditi i temi riguardanti questo straordinario mezzo, da parte di esperti e professionisti di alto livello, che ne analizzeranno gli aspetti sportivi, sanitari, turistici, economici, della sicurezza e dell’alimentazione. La tavola rotonda avrà inizio alle ore 17.30 al Fantini Club. L’ingresso è aperto a tutti e gratuito.