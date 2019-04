La rassegna Youth in the World propone il film "Indivisibili"

Continua la rassegna di cinema per le scuole superiori Youth in the World.

A partire dalle ore 21.00 di giovedì 2 maggio 2019, al Circolo Abajur in via Ghibuzza 12 a Ravenna - con ingresso gratuito per i soci Aics (costo tessera 5 euro) - cinefili e curiosi potranno assistere alla proiezione del film italiano Indivisibili, l'originale storia onirica, d'amore e disperazione di Edoardo De Angelis, vincitrice di 6 premi ai David di Donatello.