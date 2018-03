Colapesce porta in live il suo "Infedele"

Sabato 7 aprile (21.30) arriva al Bronson di Madonna dell'albero il live di Colapesce. Dopo una prima serie di concerti che sono stati accolti in maniera trionfale dalla critica e dal pubblico, grazie anche a diversi sold out, Colapesce continua il suo viaggio sui palchi di tutta Italia accompagnato dalla Infedele Orchestra.

Una band di sei elementi e che comprende Adele Nigro degli Any Other alla chitarra, sax tenore e alla seconda voce, Andrea Gobbi al basso e ai cori; Giannicola Maccarinelli (JoyCut) alla batteria, Mario Conte alle tastiere, programming e cori e Gaetano Santoro al sax baritono.

Quello di Colapesce (al secolo Lorenzo Urciullo) è uno spettacolo unico e visionario, dal forte impianto teatrale e carico di suggestioni. Proprio come “Infedele”, il disco che Colapesce sta portando in giro. Prodotto dallo stesso Colapesce insieme a Jacopo Incani – meglio noto come IOSONOUNCANE – e Mario Conte (che con Lorenzo aveva già collaborato per “Egomostro”), “Infedele” rappresenta una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti della musica. Una musica libera, fuori dai vincoli di genere e dalle regole, un vero e proprio viaggio nella forma canzone attraverso stimoli e suggestioni anche opposti tra di loro. “Infedele” è infatti un atto di indipendenza intellettuale – e non solo discografica – e appartenenza rivendicata proprio attraverso la non appartenenza a nessuna chiesa. Un disco che vuole essere accessibile e complesso al tempo stesso, pop e sperimentale, moderno e antico, mediterraneo e cittadino, romantico e provocatore. Un frullatore in cui la canzone d’autore italiana si mischia con il fado portoghese, l’elettronica da club, il tropicalismo brasiliano, il free jazz, le colonne sonore di Umiliani e le ballate.

“Infedele” è stato anticipato da “Ti attraverso”, pubblicata lo scorso settembre in occasione del 34° compleanno di Colapesce; e “Totale”, accompagnata da un video epico per la regia di Ground’s Oranges. “Sospesi”, l’ultimo singolo estratto, è uno dei brani più importanti dell’album, anche grazie alla collaborazione con Fabio Rondanini (Afterhours, Calibro 35), uno dei migliori batteristi italiani che ha saputo dare un tocco personale alle atmosfere jazzate che caratterizzano la canzone. Il video di “Sospesi” è stato girato da Salvo Nicolosi per il collettivo Ground’s Oranges e vede la partecipazione straordinaria dell’attrice Valentina Lodovini. Un vero e proprio omaggio al cinema horror italiano degli anni ’70 con evidenti tributi alla cinematografia di Dario Argento (ma diverse citazioni sono nascoste nel video e vanno da Twin Peaks a La casa di Sam Raimi).

Ingresso: prevendita 12€ + dp sul circuito Vivaticket e al Fargo; alla cassa: 15€.