Concerti all'alba: in piazza lo spettacolo “Virtuoso”

L’estate del Lugo Music Festival continua con un crescendo di emozioni e sorprese. Dopo il successo della cantautrice Erica Mou agli scavi di Zagonara arrivano tre nuovi appuntamenti a partire da sabato 29 giugno sul monumento a Francesco Baracca di Lugo.

Tante le persone attese per il primo appuntamento del 29 giugno, dal titolo “Virtuoso”, una creazione ideata per l'orchestra d'archi di Lugo Music Festival in un mix tra concerto classico e acrobazie aeree. Dalle 6 saranno eseguiti alcuni dei brani più brillanti del repertorio violinistico, dai Capricci di Paganini ai concerti di Vivaldi, passando per il Trillo del diavolo di Tartini, grazie alla collaborazione col Dipartimento d'archi dell'Accademia pianistica internazionale di Imola.

Ai tessuti aerei invece sarà Ramona d'Aguì, danzatrice e acrobata aerea. Al violino Matteo Penazzi, Alessandro Trabace e Gloria Santarelli, alla viola Stella Degli Esposti, al violoncello Antonio Cortesi e al contrabbasso Michele Bonfante.

A luglio (il 20) sarà invece la volta delle Quattro Stagioni di Vivaldi eseguite, sempre all'alba, a Voltana, per poi arrivare, il 27 luglio, al gran finale con Vicenza Brass nella piazza di Lugo.