La blueswoman Ana Popovic in concerto ad Halloween

Torna in Italia la splendida e talentuosa blueswoman Ana Popovic per tre concerti esclusivi che la vedono protagonista in provincia di Verona, Bergamo e Ravenna. La cantante e chitarrista serba, una delle principali esponenti del blues al femminile mondiale, si esibisce giovedì 31 ottobre, ore 21.00, al Teatro Socjale di Piangipane.

La data rientra nel tour mondiale a supporto del suo ultimo lavoro “Like It On Top” uscito l’anno scorso. Ana è accompagnata dal vivo da Michele Papadia (tastiere), Claudio Giovagnoli (sax), Davide Ghidoni (tromba), Buthel Burns (basso, seconde voci) e Jerry Wayne Kelley Jr (batteria, seconde voci).



Con 12 album pubblicati, collaborazioni con Joe Bonamassa, Robben Ford, Lucky Peterson e moltissimi altri, la cantante e chitarrista Ana Popovic è considerata una delle migliori chitarriste blues al mondo. È stata nominata per 5 volte ai Blue Music Awards, ed è apparsa sulle copertine di Vintage Guitar e Guitar Player, inoltre è stata l’unica chitarrista femminile a far parte di “All-star” Experience Hendrix nel 2014 e nel 2017.

Biglietti: 20 euro.