Un concerto dedicato alla Beata Leopoldina Naudet

Domenica 28 aprile, ore 19.30, all’interno dell'ottava edizione della rassegna Musica&Spirito nella Basilica di San Francesco a Ravenna viene eseguito il concerto dedicato alla Beata Leopoldina Naudet; si tratta di un commosso omaggio alla religiosa italiana di origine franco-austriaca che tra la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento dedicò l’intera esistenza alla causa dell’educazione e dell’emancipazione dalla povertà e dalla sofferenza.

Per celebrare il secondo anniversario dalla beatificazione, proclamato da Papa Francesco nel 2017, sono stati scelti brani di compositori contemporanei a Madre Leopoldina. Gli spettatori possono assistere a un tipico concerto di Kirchenmusik con ascolti tratti da Mozart, Haydn, Mendelssohn. La Basilica di San Francesco rende omaggio a Leopoldina Naudet ospitando esecuzioni per soprano, coro e organo. Nel programma della serata il pubblico può apprezzare brani come “Sancti Johannis de Deo” di Haydn, “Exsultate, Jubilate” e “Laudate Dominum” di Mozart, fino a quattro esecuzioni di Mendelssohn “Herr, nun lässet”, “Trauergesang”, “Richte mich, Gott” e “Zum Abendsegen”.

Particolarmente rilevanti sono le performance della cembalista e organista ravennate Silvia Rambaldi, del soprano Sonia Visentin e della formazione al completo del coro “Il Nuovo Echo”, per l’occasione in trasferta da Portomaggiore (FE). Il concerto è diretto dal maestro Renzo Rossi mentre Le brevi letture sono declamate da Marina di Maggio.

Ingresso Libero