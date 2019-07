Concerti, briscola, break dance e altri spettacoli alla Sagra paesana di Classe

Da giovedì 18 a mercoledì 24 torna la Sagra paesana di Classe, giunta alla sua 31^ edizione, come sempre in concomitanza con la festa del patrono di Ravenna: Sant'Apollinare.

Sono tanti gli eventi e gli spettacoli previsti all'interno del programma della Sagra. Tutte le sere dalle 19.00 inizia l'aperitivo con cocktail e birra artigianale. Dalle 21.00 partono gli spettacoli.

Giovedì 18 si comincia con il Torneo di briscola (quota iscrizione 10 euro a coppia).

Venerdì 19 luglio arriva la serata dedicata al tango argentino con le coppie di TangoPopular.

Sabato 20 luglio spazio alla cultura street con rap, break dance e live painting.

Domenica 21 luglio tocca al rock di Silvia Wakte. Chitarrista e cantante formatasi musicalmente tra l’Italia e gli USA, Silvia Wakte viaggia in territori dove il rock è donna e lascia il segno, fra epoche, contaminazioni e tabù.

Lunedì 22 luglio arrivano i ragazzi dell'Officina della Musica di Ravenna con la Rock Band Night. Le band che si esibiscono sul palco sono: The Uncalled, Small Art e Temple of the Gnu.

Martedì 23 luglio spazio alla pole dance con le ragazze di UnicornStudio - aerial lab e con lo speciale accompagnamento musicale di Andrea dei Farewell Melody.

Mercoledì 24 luglio fianle di sagra con i Farewell Melody, band Alternative Rock di Ravenna formata da: Andrea Cavallari (vocals and guitar), Alice Lonardi (bass) e Marco Errani (drums).