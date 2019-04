Tante voci in scena per un grandioso "Stabat Mater"

Martedì 16 aprile, ore 21, alla Basilica di San Francesco di Ravenna viene eseguito in concerto lo Stabat Mater di Gioacchino Rossini.

In occasione della celebrazione dei misteri pasquali, prende vita una fortunata collaborazione tra tre cori del territorio che, diretti dal Maestro Antonio Ammaccapane, portano in scena la celebre sequenza liturgica del compositore di Pesaro. Lo Stabat Mater è una delle opere più intensamente liriche di Rossini: inizialmente pensato come concerto sacro commissionato dallo spagnolo Padre Varela, resta una composizione complessa per cui il genio italiano si ispirò alla produzione di Pergolesi. L’ occasione di assistere in un luogo evocativo come la Basilica di San Francesco di Ravenna risponde appieno allo spirito della manifestazione Musica&Spirito, che intende avvicinare la riflessione spirituale all’ascolto guidato della musica sacra.

Il concerto si articola in dieci sezioni per altrettanti brani che partono dal celebre Stabat Mater Dolorosa fino a terminare con il coro Amen, in sempiterna eseguito in stile fugato.

A esibirsi sono il Coro Lirico ”Città di Faenza” (diretto dal maestro Monica Ferrini), il Coro “Ludus Vocalis” (diretto dal maestro Stefano Sintoni), il Coro “Cappella Musicale della Basilica di San Francesco” (diretto dal maestro Giuliano Amadei), l'Orchestra della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco, la soprano Paola Cigna, la mezzosoprano Daniela Pini, il tenore Fabiano Naldini e il basso Decio Biavati diretti dal maestro Antonio Ammaccapane.