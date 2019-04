Ottavio Dantone e Delphine Galou aprono “La porta del Paradiso”

Le manifestazioni celebrative della restituzione del Ridotto del Teatro Goldoni alla città di Bagnacavallo, dopo i primi appuntamenti dedicati prevalentemente al teatro, la poesia e la letteratura, si aprono, sabato 4 maggio alle ore 21, alla musica barocca con il concerto La porta del Paradiso, proposto dal prestigiosissimo ensemble Accademia Bizantina, già protagonista della vita culturale della città con la rassegna “Bagnacavallo Classica” al Teatro Goldoni. Il concerto vede esibirsi anche Ottavio Dantone – clavicembalista di fama internazionale e direttore di Accademia Bizantina - e la splendida voce contralto di Delphine Galou.

Il programma offre una bella panoramica dello stile vocale da camera e operistico nel settecento. La cantata di Händel insieme alle arie d’opera ci descrivono una grande varietà di affetti ed emozioni e ci trasportano in un mondo magico e pieno di suggestioni. Il Clavicembalo è tra gli strumenti più emblematici e rappresentativi dell’epoca barocca, forse l’unico di cui non si potesse davvero fare a meno, e in questo concerto si presta ad accompagnare la voce col basso continuo, ridurre la scrittura orchestrale ed esprimersi solisticamente, avendo tra l’altro uno dei repertori più vasti e vari della storia. Unico brano del seicento è il celebre e delicato Sì dolce è’l tormento, di Claudio Monteverdi, una piccola gemma incastonata in una corona di tenere sensazioni.

Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.