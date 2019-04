Ritmi tribali e psichedelia con Tau and The Drones of Praise

Mercoledì 17 alle 21.15 il Moog di Ravenna ospita un nuovo live: protagonista del concerto è il collettivo Tau.

Tau è un collettivo con base a Berlino fondato dal dublinese Shaun Mulrooney (Dead Skeletons). Dopo un primo album molto acclamato pubblicato nel 2016 per Fuzz Club con il contributo di musicisti ospiti come Christoph " Tiger" Bartlett (Kadavar), John Jeffery (Moon Duo) e Valo (Soft Moon) è in arrivo "Tau and The Drones of Praise" che presentano nella data di Ravenna.

Pieno di ritmici incantesimi tribali, vorticanti mantra sciamanici e sfumature lisergiche Tau & The Drones Of Praise è un affascinante varietà di generi musicali, dal psych-folk al krautrock, moderna psichedelia con echi all'Oriente, il tutto con un abile cenno allo spiritualismo esoterico e allo sperimentalismo sonico.

Ingresso libero