Passa da Ravenna il tour di Dente

Sabato 21 marzo torna in concerto al Bronson di Madonna dell'albero Dente, pseudonimo di Giuseppe Peveri.

L’artista presenta le canzoni del nuovo album di inediti e ripercorrerà i brani più amati di oltre 10 anni di carriera.

Accompagnato dalla sua band, Dente porta in scena il meglio del suo repertorio, brani come Invece tu, Chiuso dall’interno, Coniugati passeggiare, e tanti altri ancora. Canzoni essenziali, ricercate nei testi e negli arrangiamenti, che grazie alla sua inconfondibile cifra pop semplice ma mai banale, l’hanno reso in oltre dieci anni di carriera uno dei più apprezzati cantautori del nostro panorama musicale.

Nato nel 1976 a Fidenza, ha esordito nel 2006 con “Anice in bocca”, preludio al successo discografico di “Non c’è due senza te” e “L’amore non è bello”, consolidato dagli ultimi due album in studio, “Io Tra di Noi” del 2011 e “Almanacco del giorno prima” del 2014. Nel 2016 è uscito l'album "Canzoni per metà".

Ingresso: 20 euro. Prevendite su TicketOne.