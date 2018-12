Come ogni anno, ritorna anche per il 2018, il tradizionale appuntamento festivo, venerdì 21 dicembre alle ore 20.45, "Concerto di Natale" con la Banda Città di Russi, nel Teatro Comunale di via Cavour 10.

Durante la serata, presentata da Lucia Sassi, la Banda si esibirà in un repertorio che alternerà brani classici e moderni legati alle festività, ma anche notissimi capisaldi della tradizione musicale internazionale del XIX e XX secolo. La serata è ad ingresso gratuito.

Le origini della Banda Città di Russi risalgono alla prima metà del diciannovesimo secolo (1850 circa). L’attuale banda, ricostituita nel 1992, è formata da una trentina di elementi che coprono tutte le sezioni, dai clarinetti ai bassi, dalle trombe ai flicorni, passando per sassofoni tromboni e sezione ritmica. I maestri Claudio Bondi e Luca Dal Pozzo dirigono la banda nell'esecuzione del suo vasto repertorio formato da marce brillanti, marce sinfoniche, fantasie di brani della tradizione italiana e romagnola, brani di musica leggera, brani spagnoli, sudamericani e americani, brevi fantasie tratte da opere teatrali, musical e opere liriche, colonne sonore di film e brani del repertorio jazzistico. Dal 1997 la Banda Città di Russi organizza in collaborazione con il Comune di Russi una rassegna nazionale di bande denominata "Tacabanda". Da oltre dieci anni tiene il tradizionale Concerto di Natale.