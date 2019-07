Concerto per pianoforte con i talentuosi Denis Zardi e Lucrezia Proietti

L’Associazione Nostrarte propone un grande evento per gli amanti della grande musica. Protagonista della serata di Faenza in Piazza Nenni, mercoledì 24 luglio alle ore 21.15, è l’Ensemble Tempo Primo, formato dalle prime parti dell’Orchestra Corelli di Ravenna diretta dal maestro Alicia Galli e due solisti di grande levatura artistica: il pianista Denis Zardi, noto alla platea faentina, apprezzato dalla critica per le sue interpretazioni profonde, e la pianista ternana pluripremiata Lucrezia Proietti, concertista presente nelle più importanti stagioni nazionali, artista dall’esuberante e brillante personalità musicale.

In programma due tra le pagine più importanti della musica sinfonica di Beethoven, il terzo e il quarto concerto per pianoforte e orchestra e le Ebridi di Mendelssohn, un’Ouverture che il compositore amburghese scrisse appena ventenne e che viene considerata il suo capolavoro dell’età giovanile.

Biglietti: intero 12 euro; ridotto 9 euro (over 65, under 12, allievi delle scuole di musica del territorio).