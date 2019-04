Presentazione del corso di approfondimento spagirico

Giovedi 2 Maggio ore 20.30, si tiene una serata gratuita di presentazione del corso del Metodo Spagirico.



Durante il corso di approfondimento sul metodo Spagyrico per preparare rimedi dalle piante selvatiche, che si tiene nel centro di via Canalazzo 46 a Ravenna, si introducono alcuni elementi fondamentali, indispensabili per la preparazione ad Arte delle nostre tinture, per questo ci concentreremo su come dobbiamo estrarre i Sali dal tartaro di botte e dalle piante.

I Sali di tartrato di potassio serviranno per purificare l’alcool da tutte le impurità che contiene, mentre i Sali delle piante andranno a potenziare l’effetto nelle tinture prodotte. Naturalmente questo non è solo un percorso pratico per questa ragione dobbiamo scoprire che cosa è la Prima Materia e di come questa interagisce con il rimedio. Pertanto è necessario anche intraprendere quel percorso meditativo e di approfondimento esoterico che riguarda la “Quinta essenza” nel suo aspetto più ampio.

Come è possibile rendere una tintura un talismano vivente? Rendendo il suo archetipo potabile, cioè assimilabile dal nostro organismo. Per fare questo occorre prima fissarne l’essenza poi attraverso l'acquisizione dei due sali che costituiscono il Fuoco Segreto o Sale Doppio si deve riuscire ad attirare nuovamente “la vita” nel rimedio.

Il sale è il supporto materiale dello Spirito, il Mediatore alcalino, fondamentale per innescare il processo di trasmutazione.

L'alchimia è dunque, la scienza che non si basa su parametri che si ripetono meccanicamente, ma dove l'operatore, mediante l'atto cosciente, è in grado di interagire con il processo di trasmutazione avviato. La conoscenza profonda di sé stessi è la chiave di volta; l'essere umano si deve scoprire come entità microcosmica in armonia con quella macrocosmica.

Operando alchemicamente dunque, non agiamo solo nel vaso dove l'Opera è in atto, ma soprattutto in noi stessi, cercando di giungere ad aprire la finestra dell'anima, strumento che condurrà a vedere progressivamente le leggi che agiscono sulla vita.

La natura ci mette a disposizione tutto ciò, ma noi con amore e determinazione, dobbiamo imparare ad utilizzare tale tesoro che è davanti ai nostri occhi. L'Arte della Spagyria ci può aiutare ad illuminare ciò che fino ad ora era rimasto celato.

Info e Prenotazione obbligatoria al numero 348.0318947