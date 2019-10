Corso di cucina e cena: le specialità del Marocco

Viaggio alla Scoperta delle Cucine del Mediterraneo: si tiene il 20 novembre, dalle ore 16:30 alle 19:30, all'Ecomuseo delle Erbe Palustri a Villanova di Bagnacavallo il corso teorico pratico di cucina con cena a cura degli chef Federico Scudellari e Candida Visaggi.



Il corso di cucina, articolato in varie tappe come un vero e proprio viaggio, prevede una parte teorica iniziale a cui segue la pratica diretta nella quale i partecipanti, con l’aiuto dei due chef, si cimenteranno con i vari piatti del menù della cena finale.

In ogni serata è prevista una cena completa, che consentirà di esplorare e conoscere gli ingredienti principali del paese di destinazione del viaggio culinario, cercando di rispettarne le tradizioni.

Un itinerario che partirà con una fantasia di antipasti per poter assaggiare i sapori caratteristici, lasciando spazio ad un piatto principale e concludendo il percorso con un dolce.



Cena alle ore 20:30



Si prepara e si degusta questo menù:



Briwate (triangoli di pasta fillo)

Zaalouk (insalata di melanzane)

Trid di piccione

Instalata di carote e menta

Tajine di pollo e agnello con i limoni in salamoia e cous cous agli agrumi

Msemen noci e miele

Costo della serata per i soci Slow Food € 50,00 corso + cena

€ 35,00 solo cena per i soci accompagnatori (supplemento di € 5,00 per i non soci).

La cena sarà accompagnata da vini del territorio

Info e prenotazioni ENTRO IL 17 NOVEMBRE: email slowfoodbassaromagna@gmail.com o tel. 347 4524084

Le prenotazioni saranno confermate solo ad avvenuto pagamento tramite bonifico a favore di:

Slow Food Godo Bassa Romagna – Banca Popolare dell’Emilia Romagna – sede di Ravenna

IBAN: IT18E0538713120000000158767 causale: Corso Cucina Marocchina 2019