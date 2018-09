Corso di miniatura medievale al monastero

Appuntamento fra storia e arte il 10 e 11 novembre presso il Monastero Santo Stefano delle Monache Carmelitane in via Guaccimanni 44 a Ravenna, dove si scopriranno i segreti della miniatura medievale.

Nel laboratorio dal titolo “La Miniatura Insulare - Tra Celti e Longobardi” organizzato da Università Popolare San Francesco, ci addentreremo nei misteri dell’arte della miniatura e degli intrecci alto medievali delle isole britanniche, espressi negli stili dei libri di Durrow, Lindisfarne e Kells.

Questo corso è un’esperienza artigianale che va dalla contestualizzazione storica della Miniatura Insulare alla tecnica degli intrecci dell’Ars Lineandi medievale, dalla preparazione della pergamena ad uso scrittorio alla realizzazione del soggetto con punta d’argento, dalla doratura con foglia d’oro alla preparazione dei colori naturali in uso nel medioevo.



“Dopo l’entusiastica risposta della cittadinanza all’edizione precedente e dato il numero limitato di posti che per sua natura il corso accoglie - dice Maurizio Parascandolo, presidente di Upsf - siamo stati invitati a proporre nuovamente il corso di Miniatura Insulare a Ravenna. Ne siamo contenti, data anche la sintonia creatasi con le Monache Carmelitane del Monastero Santo Stefano.

Il corso è consigliato a chi desidera acquisire le competenze per realizzare una miniatura in stile alto medievale e a chi desidera comprendere come si costruisce tecnicamente un intreccio celtico e quali sono i suoi significati nascosti. È già possibile iscriversi al corso e trovare tutte le necessarie informazioni sul nostro portale upsf.it”.

