Corti da Sogni: i 90 anni di Topolino e il premio ai talenti emergenti

Seconda giornata per il festival internazionale Corti da Sogni – Antonio Ricci. Le proiezioni di giovedì 10 maggio prenderanno il via, al teatro Rasi, alle 9,15 con la mattinata dedicata agli alunni delle scuole elementari. Per l’occasione l’esperto di cinema d’animazione Davide Vukich terrà un laboratorio dal titolo “I 90 anni di Topolino: viaggio nel cinema d’animazione della Walt Disney”.

Al contrario di molti suoi coetanei nati negli anni d'oro dei disegni animati, Topolino non è apparso prima in fumetto e poi approdato nel cinema di animazione, ma viene realizzato direttamente per il grande schermo e lo si fa esordire, con grande trionfo di pubblico, addirittura nel primo disegno animato sonoro della storia.

Il festival riprenderà al pomeriggio, alle 18 sempre al teatro Rasi, con la proiezione dei cortometraggi in concorso. Prima proiezione in programma arriva dall’Iran, il titolo è Are you volleyball? di Mohammad Bakhsi che racconta la storia di un gruppo di richiedenti asilo che parlano arabo arriva in un paese di confine dove si parla inglese. Sempre nel pomeriggio si segnala il lavoro proveniente dalla Polonia Tamtej nocj di Pat Howl Kostyszyn in cui la protagonista è una giovane artista destinata a trascorrere una notte da incubo in un commissariato di Polizia. Tratto da una storia vera.

Esauriti i corti del pomeriggio, la programmazione riprenderà alle 20 con le proiezioni e le premiazioni dei migliori cortometraggi delle scuole di cinema internazionali.

Protagonista della serata sarà anche il Premio Grr, sezione riservata ai talenti emergenti della cinematografia mondiale.I cortometraggi giunti in selezione sono stati oltre 400 dall’Italia e dall’estero in rappresentanza delle scuole di cinema internazionali più importanti. I corti finalisti sono sette e saranno proiettati dalle 20 alle 22, quando verranno decretati anche i vincitori della sezione.

La giuria è composta dalla classe Terza A indirizzo grafica e comunicazione – Istituto Tecnico per Geometri Camillo Morigia e Istituto Tecnico Agrario Luigi Perdisa. Coordinata dalla professoressa Irene Penazzi.

A contendersi il premio saranno il candidato Oscar 2018 nella sezione animazione, GARDEN PARTY (Ecole MoPA, Arles, Francia) di Florian Babikian, Vincent Bayoux, Victor Caire, Théophile Dufresne, Gabriel Grapperon, Lucas Navarro; FIFO (Institut des Arts de Diffusion - IAD, Louvain-la-Neuve, Belgio) di Sacha Ferbus; la commedia sentimentale in salsa nordica KUKISTA JA MEHILÄISISTÄ - ABOUT THE BIRDS AND THE BEES (Tampere University of Applied Sciences, Finlandia) di J.j Vanhanen; la storia di un’anziana signora che riceve in regalo un telefono cellulare che le cambierà la vita in APPEL EN ABSENCE (ENSAV - Ecole Nationale Supérieure d’Audiovisuel, Tolosa, Francia) di Christy Whaibe; l’irriverente riflessione sullo stress lavorativo di FU (Higher Courses for Scriptwriters and Film Directors - VKSR, Mosca, Russia) di Ilya Aksenov; la delicata animazione di SACCAGE (Isart Digital, Parigi, Francia) di Alexandre Boesch-Brassens, Jonathan Breuer, Julie Mansuy, Nicolas Ocipski, Paul Gaulier, Samuel Ramamisoa, Sylvain Masson, William Rima; l’improbabile connessione tra una sollevatrice di pesi 12enne e il custode solitario della palestra in IRON HANDS (Columbia University School of the Arts, USA) di Johnson Cheng.

Oltre ai lavori delle scuole di cinema, verrà proiettato anche un cortometraggio, diretto e interpretato dagli stessi allievi della 3^ A dell’IT Morigia-Perdisa, frutto del laboratorio sul linguaggio cinematografico condotto dal regista Edo Tagliavini, con la partecipazione dell’attrice Francesca Viola Mazzoni.

A seguire il circolo Sogni presenterà un’altra interessante iniziativa avviata quest’anno e che ha avuto come partner Cna e Ecipar. Questo progetto, che ha coinvolto anche altri soggetti, ha permesso la realizzazione del corso “Tecniche di regia per la realizzazione di corti cinematografici” di cui vedremo il risultato finale, visto che saranno proiettati alcuni brevi cortometraggi realizzati dagli allievi guidati dal regista Edo Tagliavini, che ha tenuto le lezioni del corso.

Alle 22 sono previsti due corti della serie Ancora Preti (Prova Cristologica e Prova Empirica) e poi le proiezioni proseguiranno con diversi imperdibili lavori in concorso per tutte le sezioni. Nella commedia spagnola El escarabajo al final de la calle di Joan Vives Lozano il protagonista Amadeo vede sconvolta la sua vita. Mentre è nella pescheria del paese gli viene annunciato che morirà entro due giorni. La profezia non ha mai sbagliato. Il paese si mobilita per rendergli le ultime 48 ore indimenticabili. A seguire ci sarà un’altra commedia, questa volta italiana. Si tratta di Ratzinger vuole tornare di Valerio Vestoso. La trama: raggiunta una forma smagliante, Joseph Ratzinger intende riproporsi come Papa. Pertanto, affida alla goliardia del proprio manager il rilancio mediatico che ha sempre sognato. Sarà poi la volta di Gianluca Zonta che presenterà in sala È solo un nastro che gira; storia ambientata in uno storico bar di Bologna in cui una ragazza trova un incredibile legame temporale col suo vissuto e si getta alla ricerca di un destino che considerava ormai segnato.

Salirà poi sul palco del teatro Rasi il regista egiziano Alaa Khaled che presenterà Experiment: sorry; una storia sospesa tra passato e presente che non mancherà di emozionare il pubblico.