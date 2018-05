Corti da Sogni: si comincia da Haber, il regista Eduardo Vieitez e la serie "Ancora preti"

Si alza il sipario sulla diciannovesima edizione del festival Corti da Sogni – Antonio Ricci che prende il via mercoledì 9 maggio, alle 20 al Teatro Rasi di Ravenna, con una prima grande giornata di cinema. L’ingresso è gratuito (tesseramento in loco per il circolo Sogni a 5 euro).

Nella prima giornata del festival sono protagonisti lavori provenienti da ogni angolo del pianeta: Danimarca, Cina, Finlandia, Russia, Italia, Turchia, Ungheria, Spagna, Germania, Georgia, Usa. Sono attesi subito ospiti internazionali. In prima serata la regista, sceneggiatrice e produttrice cinese Hengqing Pan sale sul palco per presentare il toccante Spring Orchid, una storia romantica sulla prima generazione di immigrati cinesi. Segue poi la proiezione dei corti in concorso tra cui si segnala La Giornata (vincitore del Nastro d’Argento per l’impegno sociale) in cui il regista italiano Pippo Mezzapesa narra la storia di Paola Clemente, bracciante pugliese di quarantanove anni morta di fatica sotto il sole nei campi del Sud. Si prosegue poi con il divertente lavoro finlandese Är det for mycket begart? di Andreas Westerberg che ritrae il disperato bisogno di relax di una giovane donna, che si è recata in un’elegante caffetteria per leggersi un libro in pace.

Alle 21 è in programma l’evento speciale dedicato a Luisa Pretolani e al suo cortometraggio The lift, magnificamente interpretato da Ivano Marescotti. La regista, ravennate doc ma che vive e lavora a Londra, è al teatro Rasi per presentare il suo cortometraggio.

A seguire il corto di animazione Tweet Tweet, della regista nata in Uzbekistan Zhanna Bekmambetova, che parla del fatto che vivere è come camminare su una corda. Se abbiamo paura perdiamo l’equilibrio. Se siamo felici dimentichiamo che stiamo camminando su una corda. E possiamo persino volare.

Sempre nella serata del mercoledì prende via un altro evento speciale, il geniale regista Astutillo Smeriglia è a Ravenna per presentare Ancora Preti, serie web animata in 24 piccoli episodi, che rappresenta la seconda stagione di Preti, serie web del 2013 con più di tre milioni di visualizzazioni che raccontava lo stage di un giovane prete idealista in una parrocchia di un vecchio prete cinico e navigato.

In concorso nella sezione Made in Italy si segnala Insetti di Gianluca Mazzetti e interpretato da Alessandro Haber. Nel corto un piccolo insetto fa scattare l’allarme di un appartamento. Questo evento segnerà l’incontro tra il nipote della proprietaria dell’appartamento, il vecchio e instabile dirimpettaio e l’eccentrico portiere del condominio. Nella stessa sezione, a seguire, il vincitore del David di Donatello 2018: Bismillah di Alessandro Grande, che affronta senza retorica il tema dell'immigrazione, attraverso la vicenda della piccola Samira, 10 anni, che vive illegalmente in Italia con il padre e il fratello.

La serata vede infine un altro ospite internazionale: il regista Eduardo Vieitez, spagnolo ma con base professionale a Londra. Veitz firma Mama corto ad alta tensione emotiva in cui si racconta la storia vera di Rabah, una bambina siriana con una vita felice, circondata da una famiglia meravigliosa, e il suo incredibile viaggio, alla fine del quale si ritroverà, sola, a chiedere protezione come rifugiata in Turchia, dopo che la sua casa è stata devastata da un bombardamento.

Ultima segnalazione per la sezione “Frequenze in corto”, in cui spicca il videoclip di un gruppo molto conosciuto nell’ambiente musicale. Si tratta degli Amycanbe e il loro White Slide della regista Carolina Cortella.