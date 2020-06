Cristiano Cavina racconta la "Fame chimica"

Martedì 16 giugno alle 19.10 sulla pagina facebook della libreria Liberamente di Ravenna un Cristiano Cavina inedito esplora il tema della droga e dello sbando scegliendo l’espressione poetica.

Si chiama "Fame chimica" il nuovo libro dell'autore romagnolo, è una poesia ‘alla Cavina’, immediata, comprensibile, dolce, partecipe. Uno strumento perfetto per addentrarsi in un mondo periferico, notturno, pericoloso, estremo, e trasmetterne il fascino perverso e il dolore. Cristiano Cavina l’ha toccato con mano, come moltissimi giovani, e ne parla limpidamente, con la sua arte della parola senza pregiudizi e senza confini.