Tra ravioli cinesi e mah jong, un'altra serata con "Il Drago di Romagna"

Ravioli cinesi, cappelletti, cinema e Mah Jong sono protagonisti a Darsena Pop Up la sera di domenica 19 maggio, dalle 17.30 fino alle 24.

Il secondo appuntamento con i protagonisti del film Il Drago di Romagna arriva in Darsena per una serata divisa fra gioco e cucina.

Le sfide di Mah Jong partono alle ore 21 e sono precedute, a partire dalle 17.30, da una performance di cooking show con ospite d’onore la Ravioleria Sarpi, una ravioleria tradizionale cinese nel cuore di Milano, dove un giovane imprenditore di origini cinesi ha aperto una finestra sull’oriente in cui si possono mangiare e acquistare ravioli cinesi fatti a mano, che i ravennati possono degustare in questa speciale occasione. La Ravioleria Sarpi prepara al momento e con maestria i famosi ravioli cinesi e al suo fianco uova e farina diventano una buonissima e tipica pasta fatta a mano, tirata secondo la tradizione romagnola grazie a Rosella Mengozzi, fondatrice della Scuola di Cucina Saperi e Sapori che ospita l’evento.

Il docufilm Il Drago di Romagna ha da poco lanciato una campagna di raccolta fondi online al link

www.ulule.com/dragodiromagna dove è possibile contribuire al film ricevendo uno dei premi speciali “Cucina cappelletti e ravioli cinesi”: un corso di cucina sulla preparazione rigorosamente a mano, secondo la tradizione romagnola e cinese, dei buonissimi cappelletti e dei ravioli cinesi; uno scambio culturale e culinario ed anche un'occasione per passare un pomeriggio cucinando e chiacchierando, scambiandosi ricette italiane e cinesi.

I fondi raccolti serviranno a coronare il sogno della protagonista del film: volare in Cina a conoscere le origini del Mah Jong. Si punta quindi a girare il finale del film in Cina così da esportare in Oriente la storia romagnola del Mah Jong.

Il regista Gerardo Lamattina, realizzando un film sul gioco del Mah Jong a Ravenna, vuole esplorare con leggerezza temi come l’integrazione e l’ibridazione culturale attraverso l’espediente ludico.

Per Degustazione: Ingresso 5 euro. Iscrizione consigliata inviando una mail a ildragodiromagna@gmail.com con Oggetto: "Iscrizione Degustazione 19 maggio" e specificando nome e cognome di chi vuole partecipare alla degustazione.

Per giocare a Mah Jong: Posti limitati. Ingresso 5 euro. Gratuito per chi porta con sé il Mah Jong Valvassori per giocare. Iscrizione inviando una mail a ildragodiromagna@gmail.com con Oggetto: "Iscrizione Mah Jong 19 maggio" e specificando nome e cognome di chi vuole giocare a Mah Jong, se si porta il Mah Jong Valvassori, per quanti turni si vuole giocare (h 21 / h 22 / h 23).