Da Amici arriva Irama per presentare il suo “Plume”

Continua il calendario di appuntamenti per festeggiare il primo compleanno del nuovo Esp di Ravenna, riaperto nel giugno 2017 con 100 negozi e ristoranti.

Domenica 17 giugno è ospite del centro commerciale Irama, uno dei protagonisti di “Amici”, che incontra i fan e firma le copie del nuovissimo cd “Plume”, già in testa alle classifiche di ascolto.

Irama, nome d'arte di Filippo Maria Fanti, nel 2018 entra a far parte talent Amici di Maria De Filippi, dove presenta i singoli Un giorno in più , Che ne sai, Che vuoi che sia, Un respiro e Nera, contenuti nell'EP Plume uscito il 1° giugno 2018.

Domenica 24 sarà invece la volta dell’umorismo, con “Colorado Casting Tour”, la selezione di nuovi talenti comici per la trasmissione tv: sulla pagina Facebook dell’Esp le informazioni per iscriversi ed esibirsi dal vivo.

Chiusura mercoledì 27 giugno con Biondo, un altro protagonista di “Amici”, per l’instore tour del suo nuovo cd “Dejavu”.