Dag e Thigh Master, dall'Australia a Ravenna

Domenica 7 gennaio appuntamneto alle 19.00 al Moog slow bar di Ravenna con due band australiane. Si tratta di Thigh Master e Dag.

Le due formazioni di Brisbane condividono una viscerale passione per il più luminoso pop chitarristico. Con un bagagliaio stipato di chitarre sconnesse, melodie sghembe e avendo pubblicato i recenti album di debutto quasi in contemporanea, Thigh Master e Dag debuttano in Europa, per allietare le prime serate del nuovo anno con il loro pop a bassa fedeltà.

Il concerto è gratuito.