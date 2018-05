Dai prodotti bio all'antiquariato, ecco la Soffitta in piazza

Domenica 6 maggio a Villanova di Bagnacavallo si terrà l'ultimo appuntamento della primavera 2018 con il mercatino del riuso La Soffitta in Piazza.

L'evento, organizzato dall’associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo, si svolgerà come sempre dall’alba al tramonto per le vie e piazze del paese e ospiterà oltre 300 espositori tra usato, antiquariato, modernariato, robivecchi, sgombracantine, creativi, artigianato artistico, prodotti biologici, naturali ed enogastronomici.

Per l'occasione l’Ecomuseo delle Erbe Palustri sarà aperto con ingresso a offerta libera e saranno presenti le instancabili artigiane del “Cantiere Aperto” con il laboratorio dimostrativo di intreccio delle erbe di valle.

Nell’area esterna dell’Etnoparco uno dei capanni ospiterà una piccola esposizione dal tema Il sacro nella cultura popolare a cui si affiancherà nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, un laboratorio gratuito di costruzione della croci propiziatorie di campagna, tradizionalmente costruite dai contadini il giorno di Santa Croce (3 maggio) e piantate nei campi a protezione dei raccolti. La “Sala Azzurra” del Palazzone ospiterà invece l’esposizione di piante grasse e succulente Verdi spinose, ormai un appuntamento fisso curato da Aias Emilia-Romagna per tutti gli appassionati che potranno anche acquistare qualche nuova pianta per il proprio giardino.

Per l’ora di pranzo non mancheranno i piatti proposti dalle azdóre presso l’Ustareia di sdëz all’interno dell’Ecomuseo né, in giro per il paese, altri punti ristoro.