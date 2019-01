Dall'opera al country, dalla tradizione a Nashville

Dopo la pausa delle festività riprende la programmazione del Mama's Club a Ravenna.

Venerdì 4 gennaio (21.30) l'appuntamento è con TrasgreDire: l’opera lirica in scena tra tradizione, trasgressioni e tradimenti, a Cura di OPERA DE POCHE.

L’opera lirica sembra conoscere sempre nuove rinascite, conquistare nuovo pubblico, rivelare anime inesplorate: piccolo viaggio nella scena attuale tra intelligenti provocazioni, idiozie incontestabili e argute rivelazioni.

Due componenti dell’Ensemble “Opera de poche”, Gabriella Ceccaroni e Riccardo Zoffoli, proporranno alcune visioni di questi eventi recenti con commenti condivisi, emozioni garantite e personale trasgressione finale.

Ingresso libero.

Sabato 5 gennaio (21.30) si fa invece spazio ai Nashville & Backbones quartet.

Attivi fin dal 1999 i Nashville & Backbones propongono un repertorio di musica country/folk con strumenti tradizionali e voci che richiamano i miti della Westcoast americana.

Hanno dato alle stampe il loro primo lavoro di inediti “HAUL IN THE NETS” nel 2012, nel 2015 esce la loro seconda prova in studio “CROSS THE RIVER”. Un invito ancor prima che un semplice titolo, un'esortazione ad attraversare senza paura i numerosi confini della vita di tutti i giorni, i limiti imposti dalla società e a volte anche da noi stessi.

Ingresso: 12 euro