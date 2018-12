Dalla polenta a Cheryl Porter: grandi spettacoli in piazza in vista di Capodanno

Per gli ultimi giorni del 2018 continua la festa nelle piazze di Ravenna in attesa della grande festa di Capodanno.

Da venerdì c'è tanta musica in città con i live di Christmas Soul.

Inoltre, sabato 29 dicembre al Villaggio di Natale ADVS in piazza San Francesco si gusta la Polenta del Donatore alle 15.00.

Domenica 30 dicembre, di nuovo, in Piazza San Francesco si tiene un divertente laboratorio per i bimbi con pane e Nutella.

In Piazza del Popolo, alle 18.00, si balla sulle note del Rock'n'roll anni '50 e '60 con Jerry Lee.

Sempre domenica, alle 21.00, il Teatro Alighieri ospita Parole Note, lo spettacolo live di Radio Capital con Giancarlo Cattaneo e Maurizio Rossato.

Lunedì 31 dicembre grande festa in città per il Capodanno 2019. In piazza Kennedy la pista di pattinaggio è aperta fino alle 3.00 di notte.

In piazza del Popolo, a partire dalle 23.00, arriva una voce unica, quella di Cheryl Porter che insieme a The Hallelujah Gospel Singers accompagna la città fino al brindisi di mezzanotte.