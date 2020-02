Damo Suzuki in concerto con quattro grandi del rock italiano

Venerdì 6 marzo alle ore 21:00 arriva al Bronson di Madonna dell'albero Damo Suzuki's Network.

Il Damo Suzuki’s Network è un progetto nato nel 1998. Damo è un giramondo in continuo movimento, uno sperimentatore e un improvvisatore, e così anche il Damo Suzuki’s Network che, mirando a coinvolgere di volta in volta i musicisti più validi del paese in cui approda, si rimodella in continuazione, senza seguire uno schema ben preciso, ma adattandosi al contesto sperimentando e improvvisando. In Italia sarà accompagnato da quattro pesi massimi del panorama rock nostrano.

Insieme a Damo Suzuki ci sono grandi musicisti sul palco: Xabier Iriondo (Afterhours), Enrico Molteni (Tre allegri ragazzi morti), Corrado Nuccini (Giardini di Mirò) e Karim Qqru (The Zen Circus).

Ingresso: 20 euro.