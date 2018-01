Danny Chanoch porta la sua testimonianza sull'Olocausto

Lunedì 29 gennaio alle 10, in occasione della Giornata della Memoria, Danny Chanoch porta all’auditorium “Arcangelo Corelli” di Fusignano, in corso Emaldi 109, la sua testimonianza sull’Olocausto dal titolo “Sopravvivere e tornare ad Auschwitz”.

Chanoch, israeliano di origine lituana, fu deportato da bambino in un campo di concentramento.

L’evento è a ingresso libero. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Fusignano, in collaborazione con Anpi di Fusignano, Istituto comprensivo “Luigi Battaglia” e Minipan.