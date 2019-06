La Darsena pronta a colorarsi con la Color4Fun

Venerdì 7 giugno si illumina la giornata con la corsa più colorata dell’anno: la Color4Fun. I colori e lo sport si incontrano alla Darsena di Ravenna per un evento che chiama risate e benessere.

Il running ed il divertimento si fondono insieme per un appuntamento da vivere con gli amici e la famiglia. Per chi non la conosce già la Color4Fun è una corsa non competitiva o camminata di 5 km, con il solo obbligo di divertirsi, colorarsi e stare bene.

Il programma di venerdì prevede il ritrovo in zona Darsena Pop Up alle ore 18.00, Dj Set con Marco Santoro e B2B Phil G. e Dany Gattelli vocalist che animano la serata.

Alle 19.30 il via alla gara più colorata e divertente dell’anno. Il percorso di meno di 5 km si snoderà interamente nella zona circostante e sarà adatto a tutti, dai veri sportivi ai semplici appassionati, ma anche a chi non è propriamente allenato. Arrivo davanti alla Darsena Pop Up dove dalle 20.30 circa ha inizio la festa con musica, dj set, tornei ed esibizioni sportive. Insomma, una festa per tutti, con un intero anno scolastico da celebrare.

E gli iscritti alla Color4Fun ricevono un coupon sconto per le attività presenti all’interno di Darsena Pop Up.